HIMARS прибули в Україну - міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України. Про це у четвер повідомив міністр оборони олексій Резніков у своєму Twitter, пише УНН.
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"HIMARS прибули в Україну", - написав міністр оборони України.
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Він висловив подяку своєму колезі та другу міністру оборони США Ллойду Остіну.
«Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких із них», - додав Резніков.
HIMARS have arrived to Ukraine.
Thank you to my colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!
Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp
Нагадаємо
Президент США Джо Байден офіційно оголосив про включення вироблених у США високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) до пакету військової допомоги для України.
Системи матимуть радіус дії близько 70 кілометрів, повідомив журналістам у Пентагоні в середу представник міністерства оборони США, що більше, ніж будь-що, що було відправлено Україні на сьогодні.