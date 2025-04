HIMARS прибули в Україну - міністр оборони

Цитата

"HIMARS прибули в Україну", - написав міністр оборони України.

Деталі

Він висловив подяку своєму колезі та другу міністру оборони США Ллойду Остіну.

«Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких із них», - додав Резніков.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

Нагадаємо

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про включення вироблених у США високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) до пакету військової допомоги для України.

Системи матимуть радіус дії близько 70 кілометрів, повідомив журналістам у Пентагоні в середу представник міністерства оборони США, що більше, ніж будь-що, що було відправлено Україні на сьогодні.