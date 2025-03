HIMARS прибыли в Украину - министр обороны

Цитата

"HIMARS прибыли в Украину", – написал министр обороны Украины.

Детали

Он выразил благодарность своему коллеге и другу министру обороны США Ллойду Остину.

«Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», – добавил Резников.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III для этих активных инструментов!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp

—Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

Напомним

Президент США Джо Байден официально объявил о включении производимых в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.

Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне в среду представитель министерства обороны США, что больше, чем что-либо, что было отправлено Украине на сегодня.