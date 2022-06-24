Австралія виділила понад 285 млн доларів військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Посол Австралії в Україні та Молдови Брюс Едвардс у своєму Twitter повідомив, що Австралія виділила понад 285 млн доларів військової допомоги Україні. Про це інформує УНН.
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"Австралія виділила понад 285 мільйонів доларів військової допомоги Україні для підтримки оборони України проти незаконного вторгнення росії", - йдеться у дописі.
Деталі
Перша партія бронетранспортерів M113AS4 вилетіла з Австралії минулого тижня в авіакомпанії "Українські авіалінії".
Нагадаємо
Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі офіційно оголосив про затвердження нового пакету військової допомоги Україні від США.