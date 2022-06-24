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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 15888 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Австралія виділила понад 285 млн доларів військової допомоги Україні

Австралія виділила понад 285 млн доларів військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 140937 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Посол Австралії в Україні та Молдови Брюс Едвардс у своєму Twitter повідомив, що Австралія виділила понад 285 млн доларів військової допомоги Україні. Про це інформує УНН.

Цитата

"Австралія виділила понад 285 мільйонів доларів військової допомоги Україні для підтримки оборони України проти незаконного вторгнення росії", - йдеться у дописі.

Деталі

Перша партія бронетранспортерів M113AS4 вилетіла з Австралії минулого тижня в авіакомпанії "Українські авіалінії".

Нагадаємо

Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі офіційно оголосив про затвердження нового пакету військової допомоги Україні від США.

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