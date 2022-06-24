Австралия выделила более 285 млн долларов военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Посол Австралии в Украине и Молдовы Брюс Эдвардс в своем Twitter сообщил, что Австралия выделила более 285 млн долларов военной помощи Украине. Об этом информирует УНН.
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"Австралия выделила более 285 миллионов долларов военной помощи Украине для поддержки обороны Украины против незаконного вторжения россии", - говорится в сообщении.
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Первая партия бронетранспортеров M113AS4 вылетела из Австралии на прошлой неделе в авиакомпании "Украинские авиалинии".
Напомним
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби официально объявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине от США.