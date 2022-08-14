Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы

Детали

По Никополю россияне стреляли из ствольной артиллерии – 20 прилетов. В городе повреждены 9 многоэтажных и 8 частных домов, школа и несколько магазинов. Обстрелом задел газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света.

По Марганцу русские били из «градов». В мирные кварталы прилетели 30 российских снарядов. Раненый 69-летний мужчина, он в больнице. В городе изуродовано более 10 частных домов и электросеть.

В Криворожском районе под обстрел вражеских «ураганов» попала Зеленодольская община.

Во всех случаях обошлось без жертв среди населения.

Напомним

Россия может сосредоточиться на атаках Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта.