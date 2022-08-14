Россияне 15 раз с воздуха обстреляли Луганскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне 15 раз обстреляли Луганскую область, передает УНН.
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Территории вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары.
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"Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением", – сообщил Гайдай.
Напомним
Оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы в Днепропетровской области.