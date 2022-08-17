В Лисичанске уничтожен вражеский штаб: погибли около 100 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Во временно захваченном Лисичанске Луганской области уничтожено бывшее здание СБУ, где российские оккупанты организовали себе штаб. Приблизительно 100 рашистов "вышли из чата". Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, пишет УНН.
Детали
"По предварительной информации, во временно оккупированном Лисичанске неизвестные курильщики в неустановленном месте уничтожили бывшее здание СБУ, где оккупанты организовали себе штаб. Также сообщается, что пока "вышли из чата" около 100 совсем не рядовых абонентов", – говорится в сообщении.
Как отметили, информация уточняется.
Дополнение
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