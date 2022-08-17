В Лисичанске уничтожен вражеский штаб: погибли около 100 оккупантов

Детали

"По предварительной информации, во временно оккупированном Лисичанске неизвестные курильщики в неустановленном месте уничтожили бывшее здание СБУ, где оккупанты организовали себе штаб. Также сообщается, что пока "вышли из чата" около 100 совсем не рядовых абонентов", – говорится в сообщении.

Как отметили, информация уточняется.

Дополнение

Вооруженные силы Украины ударили по штабу ЧВК “Вагнер” в Попасной Луганской области.