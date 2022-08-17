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На Луганщині ЗСУ відбили атаки росіян за сімома напрямками - Гайдай

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Луганській області українські військові відбили атаки російських загарбників за сімома напрямками. За одним ще точаться бої. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram, передає УНН.

На Луганщині ЗСУ відбили атаки росіян за сімома напрямками - Гайдай

Цитата

«За минулу ніч противник здійснив шість артилерійських обстрілів та чотири мінометні, завдав ракетний удар, намагався уразити позиції наших військових із танків, двічі застосовував авіацію. Атаки росіян відбиті за сімома напрямками. За одним – наразі бої ще точаться», - повідомив Гайдай.

Деталі

Він зазначив, що попри всі зусилля ворога створити сприятливі умови для посилення наступу на окремих напрямках, українські війська продовжують порушувати логістичне забезпечення противника.

«Ви бачите, що в окупованих містах та селах Луганщини все частіше трапляються неприємні для росіян несподіванки. Приклади останніх днів – Лисичанськ та Попасна, а також події у населених пунктах, захоплених ще у 2014 році. Завдяки нашим артилеристам та людям, яким за декілька місяців набрид «руський мир», вдалося порушити наступальні плани рашистів і значно зменшити кількість обстрілів», - розповів Гайдай.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній – Гайдай

Окрім того, він повідомив, що у Сєвєродонецьку російські окупанти не виплачують пенсії нібито через нестачу документів у заявників.

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