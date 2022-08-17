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В Луганской области ВСУ отбили атаки россиян по семи направлениям - Гайдай

Киев • УНН

 • 83830 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Луганской области украинские военные отразили атаки российских захватчиков по семи направлениям. По одному еще идут бои. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram, передает УНН.

В Луганской области ВСУ отбили атаки россиян по семи направлениям - Гайдай

Цитата

«За минувшую ночь противник совершил шесть артиллерийских обстрелов и четыре минометных, нанес ракетный удар, пытался поразить позиции наших военных с танков, дважды применял авиацию. Атаки россиян отражены по семи направлениям. По одному – сейчас бои еще ведутся», - сообщил Гайдай.

Детали

Он отметил, что при всех усилиях врага создать благоприятные условия для усиления наступления на отдельных направлениях, украинские войска продолжают нарушать логистическое обеспечение противника.

«Вы видите, что в оккупированных городах и селах Луганской области все чаще встречаются неприятные для россиян неожиданности. Примеры последних дней – Лисичанск и Попасная, а также события в населенных пунктах, захваченных в 2014 году. Благодаря нашим артиллеристам и людям, которым за несколько месяцев надоел "русский мир", удалось нарушить наступательные планы рашистов и значительно уменьшить количество обстрелов», - рассказал Гайдай.

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Кроме того, он сообщил, что в Северодонецке российские оккупанты не выплачивают пенсии якобы из-за нехватки документов у заявителей.

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