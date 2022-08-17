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"Ситуация банальна": Гайдай разъяснил, почему боевики "лнр" не хотят воевать за "днр"

Киев • УНН

 • 154027 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Военные так называемой «лнр» отказываются идти выполнять приказы на территории «братского народа» «днр» по банальным причинам – чудом выжили в Луганской области и не хотят идти умирать за какую-то территорию. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире "Радио Свобода", пишет УНН.

"Ситуация банальна": Гайдай разъяснил, почему боевики "лнр" не хотят воевать за "днр"

Цитата

"Эта ситуация не сейчас появилась, никогда у них понимания не было. (...) Это такой вялотекущий конфликт, постоянно происходивший,.. чего там только не было. Сейчас ситуация банальна - потому что всех свежемобилизованных покидали как пушечное мясо, (...) и бойцов так называемой "лнр", которые воевали и выжили, которым сказали, "ну, все вышли на админграницы, а сейчас мы идем защищать "днр", они, конечно, отказываются, поэтому что они чудом выжили и в Луганской области, и не очень они хотят погибать за какую-то территорию", - сказал Гайдай.

Детали

По его мнению, на фронте это вряд ли отразится, разве, "возможно, на каком-то из направлений где-то немного притормозится наступление, но это не даст стратегического какого-либо преимущества или стратегического торможения по всем направлениям наступления российской армии". "Они сейчас используют частную военную компанию "Вагнер", их вообще не жалко", – добавил Гайдай.

Дополнение

Гайдай отмечал, что в оккупированных городах и селах Луганской области все чаще случаются неприятные для россиян неожиданности. Примеры последних дней – Лисичанск и Попасная.

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