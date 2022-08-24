Луганская область: россияне продолжают обстрелы, но полгода стоят на месте - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. 35 мощными обстрелами и тремя ракетными ударами «поздравили» россияне с Днем Независимости, но полгода стоят на месте. Оккупанты не могут провозгласить о захвате Луганской области, потому что бои еще продолжаются на небольшой территории области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, пишет УНН.
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"Луганчане потеряли свои дома, но сохранили страну. Именно наша область приняла на себя мощнейший удар российской армии. Однако украинским бойцам удалось сдержать врага, что позволило другим регионам страны подготовиться к вероятной обороне. Полгода – непокоренные. У оккупантов нет возможности провозгласить о захвате Луганской области, потому что бои еще продолжаются на небольшой территории области", - отметил Гайдай.
Детали
Гайдай подчеркнул, что украинские бойцы держат оборону и в День Независимости.
"Вы видите, что последние два месяца у россиян отсутствуют значительные победы. Потому что каждый регион успел подготовиться за время, пока противника тормозят на востоке", - заметил глава ОВА.
Впрочем, по его словам, на фронте ночь была неспокойной и сегодня. "Населенные пункты и укрепление украинских войск на границе Луганской и Донецкой областей выдержали три ракетных удара и одну атаку с воздуха. 13 раз россияне обстреливали из ствольной артиллерии, а еще 17 – из реактивных систем залпового огня. Пять раз применялись минометы. Шесть раз россияне вынуждены были отступить, когда пытались атаковать", - отметил Гайдай.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай указывал, что военные так называемой "лнр" отказываются идти выполнять приказы на территории "братского народа" "днр" по банальным причинам - чудом выжили в Луганской области и не хотят идти умирать за какую-то территорию.