Луганская область: россияне продолжают обстрелы, но полгода стоят на месте - Гайдай

Цитата

"Луганчане потеряли свои дома, но сохранили страну. Именно наша область приняла на себя мощнейший удар российской армии. Однако украинским бойцам удалось сдержать врага, что позволило другим регионам страны подготовиться к вероятной обороне. Полгода – непокоренные. У оккупантов нет возможности провозгласить о захвате Луганской области, потому что бои еще продолжаются на небольшой территории области", - отметил Гайдай.

Детали

Гайдай подчеркнул, что украинские бойцы держат оборону и в День Независимости.

"Вы видите, что последние два месяца у россиян отсутствуют значительные победы. Потому что каждый регион успел подготовиться за время, пока противника тормозят на востоке", - заметил глава ОВА.

Впрочем, по его словам, на фронте ночь была неспокойной и сегодня. "Населенные пункты и укрепление украинских войск на границе Луганской и Донецкой областей выдержали три ракетных удара и одну атаку с воздуха. 13 раз россияне обстреливали из ствольной артиллерии, а еще 17 – из реактивных систем залпового огня. Пять раз применялись минометы. Шесть раз россияне вынуждены были отступить, когда пытались атаковать", - отметил Гайдай.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай указывал, что военные так называемой "лнр" отказываются идти выполнять приказы на территории "братского народа" "днр" по банальным причинам - чудом выжили в Луганской области и не хотят идти умирать за какую-то территорию.