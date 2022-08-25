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В Луганской области россияне провалили попытку улучшить тактическое положение - Гайдай

Киев • УНН

 • 72301 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Луганской области россияне атаковали по четырем направлениям, пытаясь улучшить тактическое положение, но в очередной раз безуспешно – понесли потери и откатились назад. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, пишет УНН.

В Луганской области россияне провалили попытку улучшить тактическое положение - Гайдай

Цитата

«В течение 24 августа россияне усилили ракетный террор городов и сел страны, поэтому наступления не были массированными, как обычно. Впрочем, они все же атаковали по четырем направлениям, пытаясь улучшить тактическое положение, но в который раз безуспешно – понесли потери, откатились назад, ожидают новых приказов и повышения мотивации в конце месяца», - сообщил Гайдай.

Детали

По его словам, противник не прекратил обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии.

«За минувшую ночь зафиксировано восемь атак, а также девять – минометных. Четыре раза оккупанты пытались идти в танковое наступление. Вблизи трех населенных пунктов россиянами нанесены авиаудары», – написал Гайдай.

Кроме того, Гайдай сообщил, что в течение нескольких месяцев не оккупанты оставляют попытки собрать личные данные населения для манипуляций во время проведения псевдореферендума.

«Конечно, определенные надежды возлагали на пожилих людей. Но, как оказалось, и они сбежали от российского нашествия. Если до полномасштабного вторжения у нас было более 330 тысяч пенсионеров, то за эти полгода за возобновлением и назначением пенсий в соответствующие органы оккупационных властей обратилось только 110 тысяч человек. Более двух третей пожилых людей уехали, решили жить в покое и цивилизованном мире, а не при "русском мире". И большинство из тех, кто не смог эвакуироваться, жители территорий, захваченных в первые две недели войны. Они просто не успели», – рассказал Гайдай.

Дополнение

24 августа Гайдай сообщал, что 35 мощными обстрелами и тремя ракетными ударами «поздравили» россияне с Днем Независимости, но полгода стоят на месте. У оккупантов нет возможности провозгласить захват Луганской области, потому что бои еще продолжаются на небольшой территории области.

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