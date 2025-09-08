На Київщині запускають пілотний проєкт сучасної системи поводження з відходами

У Київській області запускають пілотний проєкт зі створення сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами. Про це інформує голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, передає УНН.

У межах робочої поїздки разом із Міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим вони оглянули деякі полігони, розташовані на Київщині.

Ситуація з відходами в області не дуже: маємо велику кількість стихійних звалищ, що працювали без контролю. Іноді, це десятки гектарів сміття без необхідної інфраструктури - без вагового контролю, дренажу, обліку. У результаті - шкода для довкілля та небезпека для людей, про що є відповідні акти й рішення судів