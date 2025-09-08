$41.350.00
На Київщині запускають пілотний проєкт сучасної системи поводження з відходами

Київ • УНН

 • 32 перегляди

На Київщині стартує пілотний проєкт зі створення сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами. Він передбачає сортування, переробку сміття та виробництво енергії з відходів.

На Київщині запускають пілотний проєкт сучасної системи поводження з відходами

У Київській області запускають пілотний проєкт зі створення сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами. Про це інформує голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, передає УНН.

Деталі

У межах робочої поїздки разом із Міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим вони оглянули деякі полігони, розташовані на Київщині.

Ситуація з відходами в області не дуже: маємо велику кількість стихійних звалищ, що працювали без контролю. Іноді, це десятки гектарів сміття без необхідної інфраструктури - без вагового контролю, дренажу, обліку. У результаті - шкода для довкілля та небезпека для людей, про що є відповідні акти й рішення судів

- написав Калашник у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на Київщині запускають нову політику у сфері поводження з твердими побутовими відходами, і область має стати експериментальним регіоном у цій сфері.

Йдеться про розвиток та пропаганду системи сортування, мінімізацію стихійних сміттєзвалищ, навпаки, перетворення їх на сучасні полігони, запуск сміттєпереробних заводів.

"Наше завдання - не просто захоронювати відходи, а сортувати й переробляти їх, дістаючи все, що можна використати повторно", - пояснив голова Київської обласної військової адміністрації.

Окремий напрям — виробництво енергії з відходів.

На деяких полігонах ми вже працюємо над тим, щоб видобувати полігонний газ (біогаз) і перетворювати його на електроенергію

- наголосив Калашник.

На думку чиновника, це дозволить не лише зменшити шкідливі викиди, а й дати нове джерело енергоресурсу.

Сьогодні особливо актуальною є робота з будівельними відходами, яких через війну утворюється надзвичайно багато.

Разом із міжнародними партнерами ми вже налагодили їхню переробку та використовуємо отримані матеріали для підсипки доріг та інших потреб. Це практичний приклад, як сміття може ставати ресурсом

- наголосив голова Київської ОВА.

"Але найважливіше — змінити підхід суспільства. Маємо виховувати культуру поводження з відходами, привчати дітей і дорослих до сортування, ощадливого використання речей та ресурсів. Тільки так ми зможемо зменшити кількість сміття і зробити життя екологічнішим", - додав він.

"Спільно з громадами, міністерствами та міжнародними партнерами Київщина починає рух до створення сучасної системи поводження з відходами. Це виклик для регіону й для всієї країни. І ми беремо на себе роль пілотного проєкту, щоб показати: навіть у воєнний час можна формувати нові екологічні стандарти", - резюмував Калашник.

Віта Зеленецька

