В Киевской области запускают пилотный проект современной системы обращения с отходами
Киев • УНН
В Киевской области стартует пилотный проект по созданию современной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Он предусматривает сортировку, переработку мусора и производство энергии из отходов.
В Киевской области запускают пилотный проект по созданию современной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом информирует глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, передает УНН.
Детали
В рамках рабочей поездки вместе с Министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексеем Соболевым они осмотрели некоторые полигоны, расположенные на Киевщине.
Ситуация с отходами в области не очень: имеем большое количество стихийных свалок, работавших без контроля. Иногда это десятки гектаров мусора без необходимой инфраструктуры – без весового контроля, дренажа, учета. В результате – вред для окружающей среды и опасность для людей, о чем есть соответствующие акты и решения судов
По его словам, в Киевской области запускают новую политику в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, и область должна стать экспериментальным регионом в этой сфере.
Речь идет о развитии и пропаганде системы сортировки, минимизации стихийных свалок, наоборот, превращении их в современные полигоны, запуске мусороперерабатывающих заводов.
"Наша задача - не просто захоронять отходы, а сортировать и перерабатывать их, доставая все, что можно использовать повторно", - пояснил глава Киевской областной военной администрации.
Отдельное направление – производство энергии из отходов.
На некоторых полигонах мы уже работаем над тем, чтобы добывать полигонный газ (биогаз) и превращать его в электроэнергию
По мнению чиновника, это позволит не только уменьшить вредные выбросы, но и дать новый источник энергоресурса.
Сегодня особенно актуальна работа со строительными отходами, которых из-за войны образуется очень много.
Вместе с международными партнерами мы уже наладили их переработку и используем полученные материалы для подсыпки дорог и других нужд. Это практический пример, как мусор может становиться ресурсом
"Но самое важное — изменить подход общества. Должны воспитывать культуру обращения с отходами, приучать детей и взрослых к сортировке, бережливому использованию вещей и ресурсов. Только так мы сможем уменьшить количество мусора и сделать жизнь более экологичной", - добавил он.
"Совместно с общинами, министерствами и международными партнерами Киевщина начинает движение к созданию современной системы обращения с отходами. Это вызов для региона и для всей страны. И мы берем на себя роль пилотного проекта, чтобы показать: даже в военное время можно формировать новые экологические стандарты", - резюмировал Калашник.
