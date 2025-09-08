$41.350.00
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
6 сентября, 19:15
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
6 сентября, 06:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
5 сентября, 12:22
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
5 сентября, 07:47
В Киевской области запускают пилотный проект современной системы обращения с отходами

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В Киевской области стартует пилотный проект по созданию современной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Он предусматривает сортировку, переработку мусора и производство энергии из отходов.

В Киевской области запускают пилотный проект современной системы обращения с отходами

В Киевской области запускают пилотный проект по созданию современной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом информирует глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, передает УНН.

Детали

В рамках рабочей поездки вместе с Министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексеем Соболевым они осмотрели некоторые полигоны, расположенные на Киевщине.

Ситуация с отходами в области не очень: имеем большое количество стихийных свалок, работавших без контроля. Иногда это десятки гектаров мусора без необходимой инфраструктуры – без весового контроля, дренажа, учета. В результате – вред для окружающей среды и опасность для людей, о чем есть соответствующие акты и решения судов

- написал Калашник в своем Telegram-канале.

По его словам, в Киевской области запускают новую политику в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, и область должна стать экспериментальным регионом в этой сфере.

Речь идет о развитии и пропаганде системы сортировки, минимизации стихийных свалок, наоборот, превращении их в современные полигоны, запуске мусороперерабатывающих заводов.

"Наша задача - не просто захоронять отходы, а сортировать и перерабатывать их, доставая все, что можно использовать повторно", - пояснил глава Киевской областной военной администрации.

Отдельное направление – производство энергии из отходов.

На некоторых полигонах мы уже работаем над тем, чтобы добывать полигонный газ (биогаз) и превращать его в электроэнергию

- подчеркнул Калашник.

По мнению чиновника, это позволит не только уменьшить вредные выбросы, но и дать новый источник энергоресурса.

Сегодня особенно актуальна работа со строительными отходами, которых из-за войны образуется очень много.

Вместе с международными партнерами мы уже наладили их переработку и используем полученные материалы для подсыпки дорог и других нужд. Это практический пример, как мусор может становиться ресурсом

- подчеркнул глава Киевской ОВА.

"Но самое важное — изменить подход общества. Должны воспитывать культуру обращения с отходами, приучать детей и взрослых к сортировке, бережливому использованию вещей и ресурсов. Только так мы сможем уменьшить количество мусора и сделать жизнь более экологичной", - добавил он.

"Совместно с общинами, министерствами и международными партнерами Киевщина начинает движение к созданию современной системы обращения с отходами. Это вызов для региона и для всей страны. И мы берем на себя роль пилотного проекта, чтобы показать: даже в военное время можно формировать новые экологические стандарты", - резюмировал Калашник.

Вита Зеленецкая

