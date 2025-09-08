В Киевской области запускают пилотный проект современной системы обращения с отходами

В Киевской области запускают пилотный проект по созданию современной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом информирует глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, передает УНН.

В рамках рабочей поездки вместе с Министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексеем Соболевым они осмотрели некоторые полигоны, расположенные на Киевщине.

Ситуация с отходами в области не очень: имеем большое количество стихийных свалок, работавших без контроля. Иногда это десятки гектаров мусора без необходимой инфраструктуры – без весового контроля, дренажа, учета. В результате – вред для окружающей среды и опасность для людей, о чем есть соответствующие акты и решения судов