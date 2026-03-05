На Київщині за кілька днів помітно подорожчав бензин
Київ • УНН
У Київській області за перші 5 днів березня бензин А-95 подорожчав майже на 5 гривень. Також зросли ціни на інші види пального, крім А-98 та А-80.
У Київській області за перші дні березня зросли ціни на пальне. Найпомітніше подорожчав бензин А-95 - його середня вартість збільшилася майже на 5 гривень за перші 5 днів весни. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал vseazs.com.
Як змінилися ціни на бензин
Станом на 1 березня середня ціна бензину А-95 у Київській області становила 61,97 гривні. Уже 5 березня вона піднялася до 66,49 гривні. Найдешевший А-95 коштує 61.99 гривень, тоді як найдорожчий - 70.99 гривень.
Серед автозаправних мереж найнижча ціна на бензин А-95 становить 61,99 гривні, тоді як найвищу вартість зафіксовано у розмірі 70,99 гривні за літр.
Також, за 5 днів березня подорожчали інші види бензину. Зокрема, бензин А-95+ зріс з 66,99 гривні до 69,99 гривні, а А-92 - з 60,74 гривні до 64,24 гривні.
Водночас, ціна середня бензину А-98 залишилася незмінною - 52,00 гривні. Не змінилася і вартість А-80, яка становить 17,99 гривні.
Подорожчало і дизельне паливо
Якщо 1 березня середня вартість дизельного пального становила 61,97 гривні, то 5 березня вона піднялася до 67,79 гривні. Тоді як ціна на дизель ДП+ залишилася без змін - 57,50 гривні. Однак подорожчав і автогаз: з 37,75 гривні за літр до 39,47 гривні.
Таким чином, за кілька днів березня середні ціни на більшість видів пального у Київській області зросли.
Нагадаємо
Після загострення безпекової ситуації довкола Ірану в українських медіа та соцмережах поширилися прогнози про можливі перебої з паливом і різке його подорожчання. Паралельно фіксують часті зміни цін на АЗС і зростання попиту.