Ексклюзив
08:05 • 5022 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 22543 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 52703 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 60759 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 66596 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 39383 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 37095 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60290 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82502 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45 • 69917 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
На Київщині за кілька днів помітно подорожчав бензин

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Київській області за перші 5 днів березня бензин А-95 подорожчав майже на 5 гривень. Також зросли ціни на інші види пального, крім А-98 та А-80.

На Київщині за кілька днів помітно подорожчав бензин

У Київській області за перші дні березня зросли ціни на пальне. Найпомітніше подорожчав бензин А-95 - його середня вартість збільшилася майже на 5 гривень за перші 5 днів весни. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал vseazs.com.

Як змінилися ціни на бензин

Станом на 1 березня середня ціна бензину А-95 у Київській області становила 61,97 гривні. Уже 5 березня вона піднялася до 66,49 гривні. Найдешевший А-95 коштує 61.99 гривень, тоді як найдорожчий - 70.99 гривень.

Серед автозаправних мереж найнижча ціна на бензин А-95 становить 61,99 гривні, тоді як найвищу вартість зафіксовано у розмірі 70,99 гривні за літр.

Також, за 5 днів березня подорожчали інші види бензину. Зокрема, бензин А-95+ зріс з 66,99 гривні до 69,99 гривні, а А-92 - з 60,74 гривні до 64,24 гривні.

Водночас, ціна середня бензину А-98 залишилася незмінною - 52,00 гривні. Не змінилася і вартість А-80, яка становить 17,99 гривні.

Подорожчало і дизельне паливо

Якщо 1 березня середня вартість дизельного пального становила 61,97 гривні, то 5 березня вона піднялася до 67,79 гривні. Тоді як ціна на дизель ДП+ залишилася без змін - 57,50 гривні. Однак подорожчав і автогаз: з 37,75 гривні за літр до 39,47 гривні.

Таким чином, за кілька днів березня середні ціни на більшість видів пального у Київській області зросли.

Нагадаємо

Після загострення безпекової ситуації довкола Ірану в українських медіа та соцмережах поширилися прогнози про можливі перебої з паливом і різке його подорожчання. Паралельно фіксують часті зміни цін на АЗС і зростання попиту.

Алла Кіосак

