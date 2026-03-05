$43.720.26
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На Киевщине за несколько дней заметно подорожал бензин

Киев • УНН

 • 164 просмотра

В Киевской области за первые 5 дней марта бензин А-95 подорожал почти на 5 гривен. Также выросли цены на другие виды горючего, кроме А-98 и А-80.

На Киевщине за несколько дней заметно подорожал бензин

В Киевской области в первые дни марта выросли цены на топливо. Заметнее всего подорожал бензин А-95 – его средняя стоимость увеличилась почти на 5 гривен за первые 5 дней весны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал vseazs.com.

Как изменились цены на бензин

По состоянию на 1 марта средняя цена бензина А-95 в Киевской области составляла 61,97 гривны. Уже 5 марта она поднялась до 66,49 гривны. Самый дешевый А-95 стоит 61.99 гривен, тогда как самый дорогой – 70.99 гривен.

Среди автозаправочных сетей самая низкая цена на бензин А-95 составляет 61,99 гривны, тогда как самая высокая стоимость зафиксирована в размере 70,99 гривны за литр.

Также за 5 дней марта подорожали другие виды бензина. В частности, бензин А-95+ вырос с 66,99 гривны до 69,99 гривны, а А-92 – с 60,74 гривны до 64,24 гривны.

В то же время средняя цена бензина А-98 осталась неизменной – 52,00 гривны. Не изменилась и стоимость А-80, которая составляет 17,99 гривны.

Подорожало и дизельное топливо

Если 1 марта средняя стоимость дизельного топлива составляла 61,97 гривны, то 5 марта она поднялась до 67,79 гривны. Тогда как цена на дизель ДТ+ осталась без изменений – 57,50 гривны. Однако подорожал и автогаз: с 37,75 гривны за литр до 39,47 гривны.

Таким образом, за несколько дней марта средние цены на большинство видов топлива в Киевской области выросли.

Напомним

После обострения ситуации с безопасностью вокруг Ирана в украинских медиа и соцсетях распространились прогнозы о возможных перебоях с топливом и резком его подорожании. Параллельно фиксируют частые изменения цен на АЗС и рост спроса.

Алла Киосак

