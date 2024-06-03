На Київщині сталася ДТП за участю п'яти автомобілів
Київ • УНН
На трасі NN - 01 біля села Дерев'яне Київської області зіткнулися п'ять автомобілів, в результаті чого ніхто не постраждав, але були допущені адміністративні порушення.
У Київській області сталася ДТП за участю п'яти автомобілів, постраждалих немає, повідомили в ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
Деталі
Аварія сталася поблизу села Деревʼяна, на автодорозі НН-01, Київ - Знамʼянка.
Попередньо відомо, що кермувальник автомобілю "Opel" допустив зіткнення з "BMW", після чого автомобілі "Volkswagen", "Hyundai" та "Chrysler", які були попереду, здійснили зіткнення між собою.
Внаслідок ДТП потерпілих, як вказано, немає.
Правоохоронці склали адмінматеріали (ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
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