В Киевской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадавших нет, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Авария произошла вблизи села Деревянная, на автодороге НН-01, Киев - Знаменка.

Предварительно известно, что водитель автомобиля "Opel" допустил столкновение с "BMW", после чего автомобили "Volkswagen", "Hyundai" и "Chrysler", которые были впереди, совершили столкновение между собой.

В результате ДТП пострадавших, как указано, нет.

Правоохранители составили админматериалы (ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

С начала года более 800 украинцев погибло в ДТП: что становилось самой частой причиной аварий