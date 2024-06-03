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Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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На фронте за сутки 78 боестолкновений, поражено 17 районов сосредоточения врага - Генштаб
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Демченко о слухах относительно "минирования" берегов Тисы: это вражеское ИПСО
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
В Киевской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей
На трассе НН - 01 возле села Деревянное Киевской области столкнулись пять автомобилей, в результате чего никто не пострадал.
Генштаб: сегодня на Харьковском направлении активных штурмовых действий врага не было, ситуация на Покровском направлении обострена
С начала суток произошло 28 боевых столкновений, в то время как ситуация остается обостренной на Покровском направлении.
Заставлял подчиненных строить частный дом: одному из командующих ОК " Юг " объявлено о подозрении
Командира регионального управления сил территориальной обороны " Юг " подозревают в том, что он больше года заставлял подчиненных строить его частный дом, получая при этом выплаты якобы за выполнение боевых задач.
В Польше скандал из-за нецелевого использования госсредств: Туск намекнул на заработки на войне в Украине
В Польше разгорелся скандал из-за нецелевого использования государственных средств правящей партией "Право и справедливость" (PiS), которая сотрудничала с владельцем бренда одежды Павлом Шопой с целью вывода денег в "неописуемых масштабах" путем завышения цен на генераторы.
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал.
На фронте за сутки 78 боестолкновений, поражено 17 районов сосредоточения врага - Генштаб
За минувшие сутки ВСУ нанесли 17 ударов по районам сосредоточения российских войск, двум пунктам управления и двум средствам ПВО, произошло 78 боевых столкновений.
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пыталось скрыть результаты экспертизы, которая свидетельствовала о невиновности бывшего министра аграрной политики Николая Сольского в деле о захвате земли, обвинив экспертов в нарушении закона и отказавшись принять их выводы.
Демченко о слухах относительно "минирования" берегов Тисы: это вражеское ИПСО
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг слухи о минировании берегов реки Тиса, заявив, что такую дезинформацию запускает враг.
Во Львовской области мальчик пробил руку ограждением во время игры на спортивной площадке
Мальчик 2014 года рождения пробил руку металлическим ограждением во время игры на спортивной площадке во Львовской области, поэтому спасателям пришлось освободить его руку и передать врачам.
Издевательства с украинскими пленными на Харьковском направлении: прокуратура начала расследование
Прокуратура начала расследование по факту жестокого обращения и издевательств над украинскими военнопленными со стороны российских войск на Харьковском направлении после того, как появилось видео, на котором российские военнослужащие наносят телесные повреждения, имитируют казни и заставляют украинских военнопленных петь гимн СССР.