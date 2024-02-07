На Київщині повністю відновили рух відбудованим мостом через річку Ірпінь

Сьогодні відкрили проїзд правою смугою відбудовано мосту через річку Ірпінь у Київський області, який був зруйнований під час вторгнення армії рф навесні 2022 року. Про це УНН повідомляє із посиланням на Мінвідновлення.

Сьогодні відкрито рух правою смугою. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні. Таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено - йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначається, у межах капітального ремонту мосту через річку Ірпінь, зруйнованого росіянами навесні 2022 року було:

демонтовано зруйновані конструкції;

влаштовано опори та балки прогонової будови;



здійснено бетонування та гідроізоляцію;



заасфальтовано проїзну частину;



облаштовано перильне та бар’єрне огородження;



облаштовано освітлення.



Міст має 4 смуги руху та 2 тротуари. Ширина проїзної частини – 18 м.

Нагадаємо

Після деокупації Київської області транспортне сполучення здійснювалось тимчасовою переправою, яку облаштували навесні 2022 року.