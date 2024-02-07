На Киевщине полностью восстановили движение по отстроенному мосту через реку Ирпень

Сегодня открыли проезд по правой полосе отстроенного моста через реку Ирпень в Киевской области, который был разрушен во время вторжения армии рф весной 2022 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минвосстановления.

Сегодня открыто движение по правой полосе. Проезд по левой части моста открыли в январе. Таким образом транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев - Ковель - Ягодин полностью восстановлено - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в рамках капитального ремонта моста через реку Ирпень, разрушенного россиянами весной 2022 года было:

демонтированы разрушенные конструкции;

устроены опоры и балки пролетного строения;



осуществлено бетонирование и гидроизоляцию;



заасфальтирована проезжая часть;



обустроено перильное и барьерное ограждение;



обустроено освещение.



Мост имеет 4 полосы движения и 2 тротуара. Ширина проезжей части - 18 м.

Напомним

После деоккупации Киевской области транспортное сообщение осуществлялось временной переправой, которую обустроили весной 2022 года.