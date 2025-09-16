$41.280.03
08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
На Київщині може спостерігатися забруднення повітря після російської атаки - ОВА

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Після атаки рф на Київщину виникли пожежі, що призвело до забруднення повітря у Фастівському районі. Радіаційний фон в нормі, але мешканцям рекомендують обмежити перебування на свіжому повітрі та вжити заходів безпеки.

На Київщині може спостерігатися забруднення повітря після російської атаки - ОВА

У Київській області можливе забруднення повітря у Фастівському районі після пожеж, які виникли внаслідок атаки рф, попередив у вівторок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Унаслідок масованої атаки ворожих дронів на Київщину виникли пожежі, через що може спостерігатися забруднення повітря у Фастівському районі

- написав Калашник.

Радіаційний фон в області залишається в нормі. Про це свідчить моніторинг стану атмосферного повітря, який здійснюється на 16 пунктах спостереження області, зазначив також голова ОВА.

"Не перебувайте в районі пожежі. Якщо відчуваєте запах гару, рекомендуємо обмежити перебування на свіжому повітрі, не провітрювати оселі, пити більше води. Якщо є очищувач повітря, то варто увімкнути його на максимальний режим", - вказав Калашник.

Він наголосив, що особливу увагу цим порадам слід приділити людям із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

"Моніторинг відбувається цілодобово в автоматичному режимі. У разі погіршення ситуації повідомимо додатково", - додав він.

У ДСНС тим часом повідомили, що "вогнеборці Київщини ліквідували пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, що виникла через нічну російську атаку". До гасіння, як вказано, залучалися 80 вогнеборців і 22 одиниці техніки ДСНС, а також спеціалізована робототехніка. "На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначили у ДСНС.

Київщина: атака рф дронами спричинила пожежу на складах на території логістичного центру16.09.25, 10:53 • 1642 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЗдоров'яКиївська область
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій