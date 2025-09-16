На Київщині може спостерігатися забруднення повітря після російської атаки - ОВА
Київ • УНН
Після атаки рф на Київщину виникли пожежі, що призвело до забруднення повітря у Фастівському районі. Радіаційний фон в нормі, але мешканцям рекомендують обмежити перебування на свіжому повітрі та вжити заходів безпеки.
У Київській області можливе забруднення повітря у Фастівському районі після пожеж, які виникли внаслідок атаки рф, попередив у вівторок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Унаслідок масованої атаки ворожих дронів на Київщину виникли пожежі, через що може спостерігатися забруднення повітря у Фастівському районі
Радіаційний фон в області залишається в нормі. Про це свідчить моніторинг стану атмосферного повітря, який здійснюється на 16 пунктах спостереження області, зазначив також голова ОВА.
"Не перебувайте в районі пожежі. Якщо відчуваєте запах гару, рекомендуємо обмежити перебування на свіжому повітрі, не провітрювати оселі, пити більше води. Якщо є очищувач повітря, то варто увімкнути його на максимальний режим", - вказав Калашник.
Він наголосив, що особливу увагу цим порадам слід приділити людям із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.
"Моніторинг відбувається цілодобово в автоматичному режимі. У разі погіршення ситуації повідомимо додатково", - додав він.
У ДСНС тим часом повідомили, що "вогнеборці Київщини ліквідували пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, що виникла через нічну російську атаку". До гасіння, як вказано, залучалися 80 вогнеборців і 22 одиниці техніки ДСНС, а також спеціалізована робототехніка. "На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначили у ДСНС.
