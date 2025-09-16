$41.280.03
В Киевской области может наблюдаться загрязнение воздуха после российской атаки - ОВА

Киев • УНН

 • 330 просмотра

После атаки рф на Киевскую область возникли пожары, что привело к загрязнению воздуха в Фастовском районе. Радиационный фон в норме, но жителям рекомендуют ограничить пребывание на свежем воздухе и принять меры безопасности.

В Киевской области может наблюдаться загрязнение воздуха после российской атаки - ОВА

В Киевской области возможно загрязнение воздуха в Фастовском районе после пожаров, возникших в результате атаки рф, предупредил во вторник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

В результате массированной атаки вражеских дронов на Киевскую область возникли пожары, из-за чего может наблюдаться загрязнение воздуха в Фастовском районе

- написал Калашник.

Радиационный фон в области остается в норме. Об этом свидетельствует мониторинг состояния атмосферного воздуха, который осуществляется на 16 пунктах наблюдения области, отметил также глава ОВА.

"Не находитесь в районе пожара. Если чувствуете запах гари, рекомендуем ограничить пребывание на свежем воздухе, не проветривать помещения, пить больше воды. Если есть очиститель воздуха, то стоит включить его на максимальный режим", - указал Калашник.

Он подчеркнул, что особое внимание этим советам следует уделить людям с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

"Мониторинг происходит круглосуточно в автоматическом режиме. В случае ухудшения ситуации сообщим дополнительно", - добавил он.

В ГСЧС тем временем сообщили, что "пожарные Киевской области ликвидировали пожар на промышленном объекте в Фастовском районе, возникший из-за ночной российской атаки". К тушению, как указано, привлекались 80 пожарных и 22 единицы техники ГСЧС, а также специализированная робототехника. "К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметили в ГСЧС.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЗдоровьеКиевская область
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям