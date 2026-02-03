На Київщині 16-річний юнак у стані алкогольного сп’яніння поранив знайомого ножем: йому повідомлено про підозру
На Київщині 16-річний юнак у стані алкогольного сп'яніння напав на знайомого, завдавши ножових поранень та заволодівши його речами. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Бучанському районі Київської області 16-річний юнак, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на свого знайомого, завдав кілька ножових поранень та заволодів його особистими речами. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
До поліції надійшло повідомлення від матері потерпілого про те, що її сина побили.
Правоохоронці встановили, що в селі Петропавлівська Борщагівка під час прогулянки між підозрюваним та постраждалим виник словесний конфлікт. Зловмисник завдав 17-річному знайомому удари руками та ногами, після чого ножем наніс декілька ударів у ділянку грудної клітки та обличчя. Надалі фігурант заволодів особистими речами знайомого та зник з місця події.
Поліцейські оперативно встановили особу нападника та затримали його у процесуальному порядку.
