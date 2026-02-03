На Київщині 16-річний юнак у стані алкогольного сп’яніння поранив знайомого ножем: йому повідомлено про підозру

У Бучанському районі Київської області 16-річний юнак, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на свого знайомого, завдав кілька ножових поранень та заволодів його особистими речами. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

У Бучанському районі 16-річний юнак, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, побив знайомого та завдав декілька ножових поранень, після чого відкрито про те що її заволодів його особистими речами. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло повідомлення від матері потерпілого про те, що її сина побили.

Правоохоронці встановили, що в селі Петропавлівська Борщагівка під час прогулянки між підозрюваним та постраждалим виник словесний конфлікт. Зловмисник завдав 17-річному знайомому удари руками та ногами, після чого ножем наніс декілька ударів у ділянку грудної клітки та обличчя. Надалі фігурант заволодів особистими речами знайомого та зник з місця події.

Поліцейські оперативно встановили особу нападника та затримали його у процесуальному порядку.

