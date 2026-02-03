$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 10288 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 15490 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 11572 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 19890 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 31105 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 30208 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 27881 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 29101 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34337 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43830 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
УНН Lite
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto14:20 • 2850 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 8020 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 28155 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 28787 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 28039 перегляди
На Київщині 16-річний юнак у стані алкогольного сп’яніння поранив знайомого ножем: йому повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 12 перегляди

На Київщині 16-річний юнак у стані алкогольного сп'яніння напав на знайомого, завдавши ножових поранень та заволодівши його речами. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Київщині 16-річний юнак у стані алкогольного сп’яніння поранив знайомого ножем: йому повідомлено про підозру

У Бучанському районі Київської області 16-річний юнак, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на свого знайомого, завдав кілька ножових поранень та заволодів його особистими речами. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

У Бучанському районі 16-річний юнак, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, побив знайомого та завдав декілька ножових поранень, після чого відкрито про те що її заволодів його особистими речами. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі

- йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло повідомлення від матері потерпілого про те, що її сина побили.

Правоохоронці встановили, що в селі Петропавлівська Борщагівка під час прогулянки між підозрюваним та постраждалим виник словесний конфлікт. Зловмисник завдав 17-річному знайомому удари руками та ногами, після чого ножем наніс декілька ударів у ділянку грудної клітки та обличчя. Надалі фігурант заволодів особистими речами знайомого та зник з місця події.

Поліцейські оперативно встановили особу нападника та затримали його у процесуальному порядку.

У Франківську затримали 17-річну агентку гру рф, яка допомагала готувати нові удари по Бурштинській ТЕС03.02.26, 14:49 • 2350 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Село
Сутички
Київська область