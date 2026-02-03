В Киевской области 16-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения ранил знакомого ножом: ему сообщено о подозрении

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 10294 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 15503 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 11576 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 19896 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 31112 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 30216 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 27885 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 29104 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34338 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43832 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
0.6м/с
73%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания3 февраля, 06:15 • 17621 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 52779 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета3 февраля, 09:06 • 26155 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 7964 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 4878 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 3126 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 4920 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 52819 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 63635 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 48473 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Блогеры
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 2852 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 8026 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 28156 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 28788 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 28041 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
Financial Times

В Киевской области 16-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения ранил знакомого ножом: ему сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Киевской области 16-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения напал на знакомого, нанеся ножевые ранения и завладев его вещами. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киевской области 16-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения ранил знакомого ножом: ему сообщено о подозрении

В Бучанском районе Киевской области 16-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого, нанес несколько ножевых ранений и завладел его личными вещами. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.

В Бучанском районе 16-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил знакомого и нанес несколько ножевых ранений, после чего открыто завладел его личными вещами. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы

- говорится в сообщении.

В полицию поступило сообщение от матери потерпевшего о том, что ее сына избили.

Правоохранители установили, что в селе Петропавловская Борщаговка во время прогулки между подозреваемым и пострадавшим возник словесный конфликт. Злоумышленник нанес 17-летнему знакомому удары руками и ногами, после чего ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки и лица. В дальнейшем фигурант завладел личными вещами знакомого и скрылся с места происшествия.

Полицейские оперативно установили личность нападавшего и задержали его в процессуальном порядке.

Во Франковске задержали 17-летнюю агентку ГРУ РФ, которая помогала готовить новые удары по Бурштынской ТЭС03.02.26, 14:49 • 2350 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Столкновения
Киевская область