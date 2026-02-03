В Киевской области 16-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения ранил знакомого ножом: ему сообщено о подозрении
Киев • УНН
В Киевской области 16-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения напал на знакомого, нанеся ножевые ранения и завладев его вещами. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Бучанском районе Киевской области 16-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого, нанес несколько ножевых ранений и завладел его личными вещами. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.
В Бучанском районе 16-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил знакомого и нанес несколько ножевых ранений, после чего открыто завладел его личными вещами. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы
В полицию поступило сообщение от матери потерпевшего о том, что ее сына избили.
Правоохранители установили, что в селе Петропавловская Борщаговка во время прогулки между подозреваемым и пострадавшим возник словесный конфликт. Злоумышленник нанес 17-летнему знакомому удары руками и ногами, после чего ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки и лица. В дальнейшем фигурант завладел личными вещами знакомого и скрылся с места происшествия.
Полицейские оперативно установили личность нападавшего и задержали его в процессуальном порядке.
Во Франковске задержали 17-летнюю агентку ГРУ РФ, которая помогала готовить новые удары по Бурштынской ТЭС03.02.26, 14:49 • 2350 просмотров