В Киевской области 16-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения ранил знакомого ножом: ему сообщено о подозрении

В Бучанском районе Киевской области 16-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого, нанес несколько ножевых ранений и завладел его личными вещами. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.

В Бучанском районе 16-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил знакомого и нанес несколько ножевых ранений, после чего открыто завладел его личными вещами. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы - говорится в сообщении.

В полицию поступило сообщение от матери потерпевшего о том, что ее сына избили.

Правоохранители установили, что в селе Петропавловская Борщаговка во время прогулки между подозреваемым и пострадавшим возник словесный конфликт. Злоумышленник нанес 17-летнему знакомому удары руками и ногами, после чего ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки и лица. В дальнейшем фигурант завладел личными вещами знакомого и скрылся с места происшествия.

Полицейские оперативно установили личность нападавшего и задержали его в процессуальном порядке.

Во Франковске задержали 17-летнюю агентку ГРУ РФ, которая помогала готовить новые удары по Бурштынской ТЭС