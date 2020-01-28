На КПВВ у зоні ООС зранку в чергах нарахували понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Зранку у вівторок, 28 січня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в чергах зібралося 205 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/35; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 20/35; "Гнутове" – 15/10", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі додали, що прикордонники Донецького загону під час контрольно-перевірочних заходів у КПВВ "Гнутове", використовуючи спеціальні бази даних, виявили авто, яке перебувало у розшуку. Водія та транспортний засіб передали представникам Національної поліції України для прийняття відповідного правового рішення.
Крім того, в КПВВ "Майорське" та "Новотроїцьке" громадяни України пропонували прикордонникам за гроші вирішити питання про безперешкодний перетин лінії розмежування. Від прикордонників особи отримали категоричні відмови. Громадян та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передали співробітникам Нацполіції для проведення подальших слідчих дій.
Минулої доби обсяг пасажиро-транспортного потоку зріс. Загалом через КПВВ прослідувало 35,7 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування відкрилися вчасно.
Нагадаємо, з початку ООС на Донбасі знешкодили більше 30 тис. вибухонебезпечних предметів.