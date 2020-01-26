З початку ООС на Донбасі знешкодили більше 30 тис. вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. З початку проведення Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили 33 838 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Загалом з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 6 112 разів, обстежено 6731,64 га території та 17,5 га акваторії, вилучено та знешкоджено 33 838 вибухонебезпечних предметів", - сказано у повідомленні.
Окрім того, зазначається, що упродовж тижня піротехнічні розрахунки залучалися 45 разів, обстежили 34 га території, вилучили та знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет.
"У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду рятувальниками було надано медичну та психологічну допомогу 984 особам", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу через КПВВ на Донбасі прослідувало 40 тисяч осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.