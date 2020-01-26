З початку ООС на Донбасі знешкодили більше 30 тис. вибухонебезпечних предметів

$41.400.13
45.840.29
ukru
Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України
07:48 • 5330 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 13348 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 205494 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 146478 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 128559 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 133602 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 148999 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148436 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231202 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217660 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.9м/с
46%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 17251 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 15862 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 23927 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 15616 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 13470 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 205482 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 183182 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 302052 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 323896 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 405132 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 16500 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 10045 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 59936 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 42513 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 56567 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

З початку ООС на Донбасі знешкодили більше 30 тис. вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

 • 9486 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. З початку проведення Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили 33 838 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.

З початку ООС на Донбасі знешкодили більше 30 тис. вибухонебезпечних предметів

"Загалом з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 6 112 разів, обстежено 6731,64 га території та 17,5 га акваторії, вилучено та знешкоджено 33 838 вибухонебезпечних предметів", - сказано у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що упродовж тижня піротехнічні розрахунки залучалися 45 разів, обстежили 34 га території, вилучили та знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет.

"У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду рятувальниками було надано медичну та психологічну допомогу 984 особам", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу через КПВВ на Донбасі прослідувало 40 тисяч осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01