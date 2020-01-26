С начала ООС на Донбассе обезвредили более 30 тыс. взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. С начала проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей пиротехнические подразделения изъяли и обезвредили 33838 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 6112 раз, обследовано 6731,64 га территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 33838 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в течение недели пиротехнические расчеты привлекались 45 раз, обследовали 34 га территории, изъяли и обезвредили 241 взрывоопасный предмет.
"В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 984 лицам", - добавляется в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 40 тысяч человек и 4,4 тысячи транспортных средств.