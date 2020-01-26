За минулу добу КПВВ на Донбасі перетнуло 40 тисяч людей - Держприкордонслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. За минулу добу через КПВВ на Донбасі прослідувало 40 тисяч осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"В усіх КПВВ на лінії розмежування пропускні операції розпочались вчасно. Минулої доби пасажиро-транспортний потік зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 40 тисяч осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів", - сказано у повідомленні.
У Державній прикордонній службі зазначили скільки людей та транспортних засобів проїхали через кожний КПВВ:
- "Майорське" – 8780 осіб та 897 транспортних засобів;
- "Мар’їнка" – 8570 осіб та 1360 транспортних засобів;
- "Новотроїцьке" – 8191 осіб та 1441 транспортних засобів;
- "Гнутове" – 3410 осіб та 688 транспортних засобів;
- "Станиця Луганська" – 11051 осіб.
Нагадаємо, зранку в п'ятницю, 24 січня, в районі проведення операції ООС у чергах застрягли 230 автомобілів.