За минувшие сутки КПВВ на Донбассе пересекло 40 тысяч человек - Госпогранслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 40 тысяч человек и 4,4 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Во всех КПВВ на линии разграничения пропускные операции начались вовремя. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился. В общем через КПВВ последовало 40 тысяч человек и 4,4 тысячи транспортных средств", - говорится в сообщении.
В Государственной пограничной службе отметили сколько людей и транспортных средств проехали через каждый КПВВ:
- "Майорское" - 8780 человек и 897 транспортных средств;
- "Марьинка" - 8570 человек и 1360 транспортных средств;
- "Новотроицкое" - 8191 человек и 1441 транспортных средств;
- "Гнутово" - 3410 человек и 688 транспортных средств;
- "Станица Луганская" - 11051 человек.
Напомним, утром в пятницу, 24 января, в районе проведения операции ООС в очередях застряли 230 автомобилей.