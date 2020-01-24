На КПВВ на Донбасі в чергах нарахували понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Зранку в п'ятницю, 24 січня, в районі проведення операції ООС у чергах застрягли 230 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/35; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 30/45; "Гнутове" – 10/10", - йдеться в повідомленні.
Крім того у пресслужбі додали, що 23 січня на КПВВ "Новотроїцьке" громадянин України пропонував прикордонникам за гроші вирішити питання про безперешкодний перетин лінії розмежування. На таку пропозицію особа отримала категоричну відмову. Громадянина та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано працівникам Нацполіції для проведення подальших слідчих дій.
Також через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 12 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, будівельні матеріали, комплекти матері і дитини, загальною вагою 101,9 тонни.
Нагадаємо, Червоний Хрест відправив до ОРДЛО понад 100 тонн гумконвою.