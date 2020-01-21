Червоний Хрест відправив до ОРДЛО понад 100 тонн гумконвою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. На контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС на території Донецької та Луганської областей минулої доби пасажиро-транспортний потік збільшився, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/35; "Мар’їнка" – 0/65; "Новотроїцьке" – 20/35; "Гнутове" – 10/10", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі зазначили, що 20 січня прикордонні наряди Краматорського загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Майорське" та "Мар’їнка" завадили двом спробам переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, через лінію розмежування намагались провезти засоби для захисту органів дихання та автозапчастини на загальну суму майже 113 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для подальшого процесуального оформлення.
Крім того, в КПВВ "Майорське" громадянин України пропонував прикордонникам за гроші вирішити питання безперешкодного перетинання лінії розмежування. На таку пропозицію особа отримала категоричну відмову. Громадянина та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано працівникам Нацполіції для проведення подальших слідчих дій.
Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 5 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донецької та Луганської областей направлено продуктові та гігієнічні набори загальною вагою 100,9 тонни.
Нагадаємо, від початку року бойовики на Донбасі залишили понад 500 людей на ночівлю у "сірій зоні" перед контрольними пунктами в’їзду-виїзду.