Від початку року бойовики залишили понад півтисячі людей ночувати у "сірій зоні"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Від початку року бойовики на Донбасі залишили понад 500 людей на ночівлю у "сірій зоні" перед контрольними пунктами в’їзду-виїзду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Окупанти з початку року залишили більше 500 людей на ночівлю перед КПВВ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проросійські найманці не виконують взятих на себе зобов’язань щодо ритмічного та безпечного пропуску осіб через лінію розмежування та цілеспрямовано створюють значні накопичення транспортних засобів на тимчасово окупованій території.
"При цьому після завершення визначеного часу роботи КПВВ масово пропускають людей на підконтрольну українській владі територію. Такі провокації потенційно небезпечні для життя та здоров’я людей, оскільки вони змушені перетинати лінію розмежування в темний час доби. При цьому є високий рівень ризику не дістатися контрольованої території та залишитися на ночівлю у так званій "сірій зоні". Протягом грудня минулого року обліковано 5 таких випадків. З початку цього року окупанти вже тричі після закриття КПВВ змушували громадян йти геть до так званої "сірої зони". Залишаючи людей у потенційній небезпеці, бойовики свідомо порушують їх базові права", - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що у всіх випадках, враховуючи потенційну небезпеку під час перебування людей у "сірій зоні", вночі роботу контрольних пунктів було продовжено.
"Прикордонники зі складу Об’єднаних сил організували заходи щодо додаткового оформлення та пропуску більше 500 громадян через лінію розмежування", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, на Донбасі у чергах на КПВВ застрягло 300 автомобілів.