Від початку року бойовики залишили понад півтисячі людей ночувати у "сірій зоні"

$41.400.13
45.840.29
ukru
Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
Ексклюзив
10:35 • 2292 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 35345 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 34238 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 35548 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 243632 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165098 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 138828 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140373 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 151958 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149400 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.7м/с
40%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 44400 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 24205 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 41066 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 40428 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 12087 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 35345 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 243632 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 199612 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 316900 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 336689 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 1110 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 41241 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 24368 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 64865 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47146 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Від початку року бойовики залишили понад півтисячі людей ночувати у "сірій зоні"

Київ • УНН

 • 11176 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Від початку року бойовики на Донбасі залишили понад 500 людей на ночівлю у "сірій зоні" перед контрольними пунктами в’їзду-виїзду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Від початку року бойовики залишили понад півтисячі людей ночувати у "сірій зоні"

"Окупанти з початку року залишили більше 500 людей на ночівлю перед КПВВ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проросійські найманці не виконують взятих на себе зобов’язань щодо ритмічного та безпечного пропуску осіб через лінію розмежування та цілеспрямовано створюють значні накопичення транспортних засобів на тимчасово окупованій території.

"При цьому після завершення визначеного часу роботи КПВВ масово пропускають людей на підконтрольну українській владі територію. Такі провокації потенційно небезпечні для життя та здоров’я людей, оскільки вони змушені перетинати лінію розмежування в темний час доби. При цьому є високий рівень ризику не дістатися контрольованої території та залишитися на ночівлю у так званій "сірій зоні". Протягом грудня минулого року обліковано 5 таких випадків. З початку цього року окупанти вже тричі після закриття КПВВ змушували громадян йти геть до так званої "сірої зони". Залишаючи людей у потенційній небезпеці, бойовики свідомо порушують їх базові права", - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що у всіх випадках, враховуючи потенційну небезпеку під час перебування людей у "сірій зоні", вночі роботу контрольних пунктів було продовжено.

"Прикордонники зі складу Об’єднаних сил організували заходи щодо додаткового оформлення та пропуску більше 500 громадян через лінію розмежування", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, на Донбасі у чергах на КПВВ застрягло 300 автомобілів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.72
Bitcoin
$82,378.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$32.95
Золото
$3,246.75
Ethereum
$1,560.86