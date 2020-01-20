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С начала года боевики оставили более полутысячи человек ночевать в "серой зоне"

Киев • УНН

 • 11176 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. С начала года боевики на Донбассе оставили более 500 человек на ночлег в "серой зоне" перед контрольными пунктами въезда-выезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

С начала года боевики оставили более полутысячи человек ночевать в "серой зоне"

"Оккупанты с начала года оставили более 500 человек на ночлег перед КПВВ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пророссийские наемники не выполняют взятых на себя обязательств по ритмическому и безопасному пропуску лиц через линию разграничения и целенаправленно создают значительные накопления транспортных средств на временно оккупированной территории.

"При этом после завершения определенного времени работы КПВВ массово пропускают людей на подконтрольную украинской власти территорию. Такие провокации потенциально опасные для жизни и здоровья людей, поскольку они вынуждены пересекать линию разграничения в темное время суток. При этом есть высокий уровень риска добраться контролируемой территории и остаться на ночлег в так называемой "серой зоне". В течение декабря прошлого года учтено 5 таких случаев. С начала этого года оккупанты уже трижды после закрытия КПВВ заставляли граждан уходить в так называемую "серую зону". Оставляя людей в потенциальной опасности, боевики сознательно нарушают их базовые права", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что во всех случаях, учитывая потенциальную опасность во время пребывания людей в "серой зоне", ночью работу контрольных пунктов было продолжено.

"Пограничники из состава Объединенных сил организовали мероприятия с дополнительного оформления и пропуска более 500 граждан через линию разграничения", - добавили в пресс-службе.

Напомним, на Донбассе в очередях на КПВВ застряло 300 автомобилей.

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