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Близько 300 авто застрягли у чергах на КПВВ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. На Донбасі сьогодні зранку на КПВВ на в’їзд та виїзд перебувало 290 автомобілів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Близько 300 авто застрягли у чергах на КПВВ на Донбасі

Як повідомили прикордонники, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 25/55; “Мар’їнка” — 0/60; “Новотроїцьке” — 40/60; “Гнутове” — 20/30", - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби обсяг пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою дещо зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 39,5 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 9306 осіб та 1009 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7970 осіб та 1220 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7559 осіб та 1350 транспортних засобів; “Гнутове” — 3626 осіб та 808 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 11020 осіб.

Нагадаємо, 18 грудня у КПВВ на Донбасі в чергах застрягло 370 автомобілів.

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