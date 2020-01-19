Близько 300 авто застрягли у чергах на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На Донбасі сьогодні зранку на КПВВ на в’їзд та виїзд перебувало 290 автомобілів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Як повідомили прикордонники, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 25/55; “Мар’їнка” — 0/60; “Новотроїцьке” — 40/60; “Гнутове” — 20/30", - йдеться у повідомленні.
Упродовж минулої доби обсяг пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою дещо зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 39,5 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 9306 осіб та 1009 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7970 осіб та 1220 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7559 осіб та 1350 транспортних засобів; “Гнутове” — 3626 осіб та 808 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 11020 осіб.
Нагадаємо, 18 грудня у КПВВ на Донбасі в чергах застрягло 370 автомобілів.