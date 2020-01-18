У КПВВ на Донбасі в чергах застрягло 370 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У чергах у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі сьогодні вранці застрягло 370 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 30/60; “Мар’їнка” — 0/130; “Новотроїцьке” - 60/10; “Гнутове” - 40/40", - повідомили прикордонники.
При цьому вказано, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 8:00 до 17:00.
Пасажиро-транспортний потік у порівнянні з попередньою добою дещо збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 44,4 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, на КПВВ на Донбасі за минулий рік померло 27 людей.