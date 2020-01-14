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На КПВВ на Донбасі за минулий рік померло 27 людей

На КПВВ на Донбасі за минулий рік померло 27 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У Луганській і Донецькій областях за минулий рік при перетині КПВВ померло майже 30 людей. Про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський у своєму Facebook, передає УНН.

“За даними, які зібрані співробітниками представництва Офісу Омбудсмана України в Луганській і Донецькій областях, за 2019 рік при перетині КПВВ в Луганській і Донецькій областях померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку. Також за 2019 рік, бригади екстреної медичної допомоги здійснили 290 виїздів (тобто раз у два дні) і надали медичну допомогу 301 людині” — написав Лисянський.

Також, за його словами, він повторно звернувся з проханням щодо необхідності постійної присутності екстреної медичної допомоги на КПВВ Луганської та Донецької областей.

“Сьогодні я повторно звернувся (направив листи) до глави Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павлу Кириленко і голові Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергію Гайдаю, з проханням розглянути можливість забезпечення постійної присутності бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ Луганської та Донецької областей”, — зазначив Лисянський.

Нагадаємо, 17 листопада 2019 року під час переходу КПВВ Станиця-Луганська помер чоловік похилого віку.

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