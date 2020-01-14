На КПВВ на Донбассе за прошлый год умерло 27 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Луганской и Донецкой областях за прошедший год при пересечении КПВВ умерло почти 30 человек. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в своем Facebook, передает УНН.
"По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса Омбудсмана Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это пожилые люди. Также за 2019 год, бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов (то есть раз в два дня) и оказали медицинскую помощь 301 человеку", - написал Лисянский.
Также, по его словам, он повторно обратился с просьбой о необходимости постоянного присутствия экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей.
"Сегодня я повторно обратился (направил письма) к главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко и председателю Луганского областного военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю, с просьбой рассмотреть возможность обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей", - отметил Лисянский.
Напомним, 17 ноября 2019 года при переходе КПВВ Станица-Луганская умер мужчина преклонного возраста.