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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111479 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114342 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112820 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126044 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104707 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107707 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107866 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131848 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130627 просмотра

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На КПВВ на Донбассе за прошлый год умерло 27 человек

На КПВВ на Донбассе за прошлый год умерло 27 человек

Киев  •  УНН

 • 16372 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В Луганской и Донецкой областях за прошедший год при пересечении КПВВ умерло почти 30 человек. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в своем Facebook, передает УНН.

"По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса Омбудсмана Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это пожилые люди. Также за 2019 год, бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов (то есть раз в два дня) и оказали медицинскую помощь 301 человеку", - написал Лисянский.

Также, по его словам, он повторно обратился с просьбой о необходимости постоянного присутствия экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей.

"Сегодня я повторно обратился (направил письма) к главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко и председателю Луганского областного военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю, с просьбой рассмотреть возможность обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей", - отметил Лисянский.

Напомним, 17 ноября 2019 года при переходе КПВВ Станица-Луганская умер мужчина преклонного возраста.

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