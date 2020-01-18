В КПВВ на Донбассе в очередях застряло 370 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В очередях в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сегодня утром застряло 370 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 0/130; "Новотроицкое" - 60/10; "Гнутово" - 40/40", - сообщили пограничники.
При этом указано, что все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00.
Пассажиро-транспортный поток по сравнению с предыдущими сутками несколько увеличился. В общем через КПВВ последовало 44,4 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.
Напомним, в КПВВ на Донбассе за прошлый год умерло 27 человек.