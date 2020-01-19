Около 300 авто застряли в очередях на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. На Донбассе сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось 290 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили пограничники, все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/55; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки объем пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками несколько уменьшился. В общем через КПВВ последовало 39,5 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 9306 человек и 1009 транспортных средств; "Марьинка" - 7970 человек и 1220 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7559 человек и 1350 транспортных средств; "Гнутово" - 3626 человек и 808 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11020 человек.
Напомним, 18 декабря в КПВВ на Донбассе в очередях застряло 370 автомобилей.