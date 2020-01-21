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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Красный Крест отправил в ОРДЛО более 100 тонн гумконвоя

Киев • УНН

 • 11818 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. На контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Красный Крест отправил в ОРДЛО более 100 тонн гумконвоя

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/35; "Марьинка" - 0/65; "Новотроицкое" - 20/35; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что 20 января пограничные наряды Краматорского отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Майорское" и "Марьинка" помешали двум попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти средства для защиты органов дыхания и автозапчасти на общую сумму почти 113 тісяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, в КПВВ "Майорское" гражданин Украины предлагал пограничникам за деньги решить вопрос беспрепятственного пересечения линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы сотрудникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.

Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые и гигиенические наборы общим весом 100,9 тонны.

Напомним, с начала года боевики на Донбассе оставили более 500 человек на ночлег в "серой зоне" перед контрольными пунктами въезда-выезда.

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