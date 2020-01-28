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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На КПВВ в зоне ООС утром в очередях насчитали более 200 автомобилей

Киев • УНН

 • 9132 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Утром во вторник, 28 января, на контрольных пунктах въезда-выезда в очередях собралось 205 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На КПВВ в зоне ООС утром в очередях насчитали более 200 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/35; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/35; "Гнутово" - 15/10 ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пограничники Донецкого отряда во время контрольно-проверочных мероприятий в КПВВ "Гнутово", используя специальные базы данных, обнаружили авто, которое находилось в розыске. Водитель и транспортное средство передали представителям Национальной полиции Украины для принятия соответствующего правового решения.

Кроме того, в КПВВ "Майорское" и "Новотроицкое" граждане Украины предлагали пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. От пограничников лица получили категорический отказ. Граждан и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения передали сотрудникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.

За прошедшие сутки объем пассажиро-транспортного потока возрос. В общем через КПВВ последовало 35,7 тысячи человек и 4 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения открылись вовремя.

Напомним, с начала ООС на Донбассе обезвредили более 30 тыс. взрывоопасных предметов.

Украинские Национальные Новости

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