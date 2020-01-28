На КПВВ в зоне ООС утром в очередях насчитали более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Утром во вторник, 28 января, на контрольных пунктах въезда-выезда в очередях собралось 205 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/35; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/35; "Гнутово" - 15/10 ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пограничники Донецкого отряда во время контрольно-проверочных мероприятий в КПВВ "Гнутово", используя специальные базы данных, обнаружили авто, которое находилось в розыске. Водитель и транспортное средство передали представителям Национальной полиции Украины для принятия соответствующего правового решения.
Кроме того, в КПВВ "Майорское" и "Новотроицкое" граждане Украины предлагали пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. От пограничников лица получили категорический отказ. Граждан и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения передали сотрудникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
За прошедшие сутки объем пассажиро-транспортного потока возрос. В общем через КПВВ последовало 35,7 тысячи человек и 4 тысячи транспортных средств.
Сегодня все КПВВ на линии разграничения открылись вовремя.
Напомним, с начала ООС на Донбассе обезвредили более 30 тыс. взрывоопасных предметов.