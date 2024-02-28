На кордоні зі Словаччиною помер український водій
Київ • УНН
35-річний український водій вантажівки, який стояв у черзі на перетин кордону з України до Словаччини, помер під час очікування в довгій черзі.
Помер 35-річний український водій вантажівки, який стояв на території Словаччини в черзі на перетин кордону. Про це у вівторок, 28 лютого, повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін під час телемарафону, передає УНН.
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Він розповів, що перевізники, які стоять в чергах з польської сторони, намагаються об'їхати блокаду через Словаччину та Угорщину.
Ми отримали поки що неофіційну інформацію, що один з водіїв, 35 років, який стояв на території Словаччини в черзі сьогодні помер. Важко сказати, чи напряму це повʼязано з чергами, страйкарів поряд не було. Він стояв за 100 км від кордону, скільки йому ще було їхати невідомо. Слідство покаже, яка причина смерті
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За його словами, у загиблого водія залишалась родина.