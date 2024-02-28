На границе со Словакией скончался украинский водитель на границе со Словакией
Киев • УНН
35-летний украинский водитель грузовика, который стоял в очереди на пересечение границы из Украины в Словакию, умер во время ожидания в длинной очереди.
Умер 35-летний украинский водитель грузовика, который стоял на территории Словакии в очереди на пересечение границы. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин во время телемарафона, передает УНН.
Детали
Он рассказал, что перевозчики, которые стоят в очередях с польской стороны, пытаются объехать блокаду через Словакию и Венгрию.
Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, который стоял на территории Словакии в очереди сегодня умер. Трудно сказать, напрямую ли это связано с очередями, забастовщиков рядом не было. Он стоял в 100 км от границы, сколько ему еще было ехать неизвестно. Следствие покажет, какова причина смерти
Последствия блокады: умер уже третий водитель на границе с Польшей 16 декабря 2023, 18:55 • 31284 просмотра
По его словам, у погибшего водителя оставалась семья.
На границе со Словакией скончался украинский водитель на границе со Словакией
35-летний украинский водитель грузовика, который стоял в очереди на пересечение границы из Украины в Словакию, умер во время ожидания в длинной очереди.
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