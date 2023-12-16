Последствия блокады: умер уже третий водитель на границе с Польшей
Киев • УНН
Еще один украинский водитель умер в ожидании пересечения границы с Польшей. Это уже третья такая смерть с момента начала блокады границы польскими перевозчиками.
На польско-украинской границе границе, 16 декабря, умер еще один украинский водитель, который ждал пересечения границы.
Об этом сообщает "Суспільне", со ссылкой на вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина, и передает УНН.
Детали
По словам Балина, водителя забрала скорая, но по дороге в больницу он умер.
Пока мне не известно, из какой он компании- добавил на вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков.
Это уже третий случай с начала блокирования украинско-польских пунктов пропуска.
Напомним
В субботу, 11 ноября, в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" умер украинский водитель, который планировал пересечь границу. Это произошло на парковке города Хелм, недалеко от пункта пропуска.
23 ноября в Польше на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец" умер еще один украинский водитель.
Также УНН сообщал, что посольство Украины в Польше обращалось со срочной нотой в МИД Польши с просьбой разблокировать движение грузовиков на границе после гибели второго украинского водителя.
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Последствия блокады: умер уже третий водитель на границе с Польшей
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