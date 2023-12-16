Последствия блокады: умер уже третий водитель на границе с Польшей

На польско-украинской границе границе, 16 декабря, умер еще один украинский водитель, который ждал пересечения границы.

Об этом сообщает "Суспільне", со ссылкой на вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина, и передает УНН.

Детали

По словам Балина, водителя забрала скорая, но по дороге в больницу он умер.

Пока мне не известно, из какой он компании- добавил на вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков.

Это уже третий случай с начала блокирования украинско-польских пунктов пропуска.

Напомним

В субботу, 11 ноября, в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" умер украинский водитель, который планировал пересечь границу. Это произошло на парковке города Хелм, недалеко от пункта пропуска.

23 ноября в Польше на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец" умер еще один украинский водитель.

Также УНН сообщал, что посольство Украины в Польше обращалось со срочной нотой в МИД Польши с просьбой разблокировать движение грузовиков на границе после гибели второго украинского водителя.

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