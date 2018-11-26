На кордоні з Польщею "євробляхи" досі блокують три пункти пропуску

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Власники автомобілів на іноземній реєстрації продовжують блокувати рух на трьох із шести пунктах перетину державного кордону між Україною та Польщею. Про це у коментарі УНН повідомив начальник Львівської митниці Державної фіскальної служби України Левко Прокіпчук.

"Активісти блокують пункти пропуску у Краківці, Рава-Руській і Шегинях. У Смільниці, Угринові та Грушеві блокування припинилося", – повідомив Прокіпчук.

У прес-службі патрульної поліції Львівської області кореспонденту УНН повідомили, що на пункті пропуску Краківець протестувальники "пропускають лише автобуси".

"На пункті пропуску "Шегині" пропускають кілька автівок кожні півгодини. Там близько 30 машин блокувальників. На "Раві-Руській" продовжується блокування. Частина авто їде узбіччям, об'їжджаючи перекриту трасу", – повідомили у патрульній поліції.

На пункті пропуску "Рава-Руська" фури заблокували рух автівок на єврономерах в бік кордону.

Нагадаємо, станом на 15:00 у пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається збільшення автомобільних черг у порівнянні зі станом на 12:00.

Нагадаємо, 23 листопада Президент Петро Порошенко підписав закони № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

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