На границе с Польшей "евробляхи" до сих пор блокируют три пункта пропуска
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Владельцы автомобилей в иностранной регистрации продолжают блокировать движение на трех из шести пунктах пересечения государственной границы между Украиной и Польшей. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник Львовской таможни Государственной фискальной службы Украины Левко Прокипчук.
"Активисты блокируют пункты пропуска в Краковце, Рава-Русской и Шегинях. В Смильнице, Угринове и Грушеве блокировка прекратилась", – сообщил Прокипчук.
В пресс-службе патрульной полиции Львовской области корреспонденту УНН сообщили, что на пункте пропуска Краковец протестующие "пропускают только автобусы".
"На пункте пропуска "Шегини" пропускают несколько машин каждые полчаса. Там около 30 машин блокировщиков. На "Раве-Русской" продолжается блокирование. Часть авто едет по обочине, объезжая перекрытую трассу", – сообщили в патрульной полиции.
На пункте пропуска "Рава-Русская" фуры заблокировали движение автомобилей на еврономерах в сторону границы.
Напомним, по состоянию на 15:00 в пунктах пропуска на границе с Польшей наблюдается увеличение автомобильных очередей по сравнению с состоянием на 12:00.
Напомним, 23 ноября Президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.