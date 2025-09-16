На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
Київ • УНН
Виступ українського співака Артема Пивоварова на Таймс-сквер у Нью-Йорку був зупинений поліцією після виконання п'яти пісень. Артист повідомив, що йому не надали пояснень щодо інциденту, а уряд заборонив використання апаратури та мікрофону.
Виступ українського співака Артема Пивоварова у центрі Нью-Йорка раптово зупинили правоохоронці, пише УНН.
Це мав бути безкоштовний, але повноцінний концерт на Times Square, але уряд заборонив використання апаратури та мікрофону. Після виконання 5 пісень взагалі підійшла поліція
Сам співак сказав, що наразі йому не надали пояснення цього інциденту.
