12:18 • 750 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 9386 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 19130 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 13036 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 20770 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 23485 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 13978 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 30012 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 23075 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 58888 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ

Київ

 • 326 перегляди

Виступ українського співака Артема Пивоварова на Таймс-сквер у Нью-Йорку був зупинений поліцією після виконання п'яти пісень. Артист повідомив, що йому не надали пояснень щодо інциденту, а уряд заборонив використання апаратури та мікрофону.

Виступ українського співака Артема Пивоварова у центрі Нью-Йорка раптово зупинили правоохоронці, пише УНН.

Це мав бути безкоштовний, але повноцінний концерт на Times Square, але уряд заборонив використання апаратури та мікрофону. Після виконання 5 пісень взагалі підійшла поліція 

- повідомив артист у коментарях.

Сам співак сказав, що наразі йому не надали пояснення цього інциденту.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

УНН Lite
Нью-Йорк