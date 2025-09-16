$41.230.05
12:18 • 1814 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 10983 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 21098 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 14015 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 22504 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 24803 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 14262 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 30981 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 23139 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 59178 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Эксклюзивы
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 21098 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 22504 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 24803 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 30981 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 38096 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление

Киев • УНН

 • 3338 просмотра

Выступление украинского певца Артема Пивоварова на Таймс-сквер в Нью-Йорке было остановлено полицией после исполнения пяти песен. Артист сообщил, что ему не предоставили объяснений относительно инцидента, а правительство запретило использование аппаратуры и микрофона.

На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление

Выступление украинского певца Артема Пивоварова в центре Нью-Йорка внезапно остановили правоохранители, пишет УНН.

Это должен был быть бесплатный, но полноценный концерт на Times Square, но правительство запретило использование аппаратуры и микрофона. После исполнения 5 песен вообще подошла полиция 

- сообщил артист в комментариях.

Сам певец сказал, что пока ему не предоставили объяснения этого инцидента.

Украинский певец Артем Пивоваров отложил благотворительный концерт в Дублине из-за беспорядков в городе24.11.23, 03:45 • 23000 просмотров

Алена Уткина

УНН LiteНаши за границей
Нью-Йорк