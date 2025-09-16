На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление
Киев • УНН
Выступление украинского певца Артема Пивоварова на Таймс-сквер в Нью-Йорке было остановлено полицией после исполнения пяти песен. Артист сообщил, что ему не предоставили объяснений относительно инцидента, а правительство запретило использование аппаратуры и микрофона.
Выступление украинского певца Артема Пивоварова в центре Нью-Йорка внезапно остановили правоохранители, пишет УНН.
Это должен был быть бесплатный, но полноценный концерт на Times Square, но правительство запретило использование аппаратуры и микрофона. После исполнения 5 песен вообще подошла полиция
Сам певец сказал, что пока ему не предоставили объяснения этого инцидента.
