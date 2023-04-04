На Комісії Україна-НАТО обговорять підтримку України та старт роботи над програмою співпраці - Столтенберг

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"Ми зустрінемося в Комісії НАТО-Україна з міністром закордонних справ (Дмитром) Кулебою, де обговоримо, як зберегти та посилити підтримку України з боку НАТО та союзників по НАТО", - сказав Столтенберг.

З його слів, це стосується як "нагальних потреб", так і того, що "наші союзники почнуть розробляти довгострокову багатогалузеву програму для... підтримки України, щоб допомогти їм розвинути оперативну сумісність із союзниками по НАТО, перейти від радянських стандартів до стандартів НАТО та наблизитися до євроатлантичної сім'ї".

Нагадаємо

Протягом багатьох років угорська сторона блокувала скликання зустрічей Україна-НАТО на рівні міністрів, але тепер Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив голові МЗС Угорщини Петеру Сійярто, що вони проведуть зустріч на початку квітня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 квітня здійснює робочий візит до Брюсселя, зокрема, для участі в офіційному засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, яке проводять вперше з 2017 року.