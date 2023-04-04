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На Комісії Україна-НАТО обговорять підтримку України та старт роботи над програмою співпраці - Столтенберг

На Комісії Україна-НАТО обговорять підтримку України та старт роботи над програмою співпраці - Столтенберг

Київ • УНН

 • 1244887 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що під час першого з 2017 року засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ обговорять питання підтримки України у війні, яку проти неї веде росія, і довгострокову програму подальшої співпраці. Про це він сказав журналістам у Брюсселі, пише УНН.

Цитата

"Ми зустрінемося в Комісії НАТО-Україна з міністром закордонних справ (Дмитром) Кулебою, де обговоримо, як зберегти та посилити підтримку України з боку НАТО та союзників по НАТО", - сказав Столтенберг.

З його слів, це стосується як "нагальних потреб", так і того, що "наші союзники почнуть розробляти довгострокову багатогалузеву програму для... підтримки України, щоб допомогти їм розвинути оперативну сумісність із союзниками по НАТО, перейти від радянських стандартів до стандартів НАТО та наблизитися до євроатлантичної сім'ї".

Нагадаємо

Протягом багатьох років угорська сторона блокувала скликання зустрічей Україна-НАТО на рівні міністрів, але тепер Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив голові МЗС Угорщини Петеру Сійярто, що вони проведуть зустріч на початку квітня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 квітня здійснює робочий візит до Брюсселя, зокрема, для участі в офіційному засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, яке проводять вперше з 2017 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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