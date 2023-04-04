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На Комиссии Украина-НАТО обсудят поддержку Украины и старт работы над программой сотрудничества - Столтенберг

Киев • УНН

 • 1244884 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что во время первого с 2017 года заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел обсудят вопросы поддержки Украины в войне, которую против нее ведет россия, и долгосрочную программу дальнейшего сотрудничества. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, пишет УНН.

Цитата

"Мы встретимся в Комиссии НАТО-Украина с министром иностранных дел (Дмитрием) Кулебой, где обсудим, как сохранить и усилить поддержку Украины со стороны НАТО и союзников по НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, это касается как "насущных потребностей", так и того, что "наши союзники начнут разрабатывать долгосрочную многоотраслевую программу для... поддержки Украины, чтобы помочь им развить оперативную совместимость с союзниками по НАТО, перейти от советских стандартов к стандартам НАТО и приблизиться к евроатлантической семье".

Напомним

В течение многих лет венгерская сторона блокировала созыв встреч Украина-НАТО на уровне министров, но теперь Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, что они проведут встречу в начале апреля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля совершает рабочий визит в Брюссель, в частности, для участия в официальном заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, которое проводят впервые с 2017 года.

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